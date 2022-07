Die B203-Brücke an der Autobahnanschlussstelle Büdelsdorf wird in den kommenden Monaten zur Baustelle. Das Bauwerk soll saniert werden. FOTO: Sebastian Kahnert / dpa up-down up-down Sanierungsarbeiten Anschlussstelle Büdelsdorf: Vollsperrung der B203-Brücke über die A7 am Montag Von Rainer Krüger | 10.07.2022, 11:51 Uhr

Wo Verschleiß ist, muss saniert werden. So hält es die Autobahn GmbH des Bundes ab Montag, 11. Juli, auch mit der Brücke an der Autobahnanschlussstelle Büdelsdorf. An der Überführung der Bundesstraße 203 über die A7 werden nach Auskunft des Unternehmens die beiden Brückenkappen erneuert.