Die seit Dienstag, 22. August, vermisste demenzkranke Frau ist tot. Wie die Polizei am Montag, 28. August, mitteilte, wurde die Leiche der 79-jährigen Frau am Samstag, 26. August, um 12.10 Uhr in der Nähe des Stadtsees in Rendsburg gefunden. Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Weitere Angaben machten die Beamten nicht.