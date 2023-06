Sieben Jahre Aufbewahrung unter freiem Himmel haben Spuren hinterlassen. Das Wrack der alten Schwebefähre auf dem Rendsburger Bauhof der Kanalverwaltung. Foto: Frank Höfer up-down up-down Nord-Ostsee-Kanal Wrack der alten Schwebefähre Rendsburg: Jetzt droht die Verschrottung Von Frank Höfer | 02.06.2023, 17:04 Uhr

Was passiert mit dem Wrack der alten Schwebefähre? Seit 2016 liegt es auf dem Bauhof der Kanalverwaltung in Rendsburg. Weil sich kein Interessent findet, droht jetzt das Ende in der Schrottpresse.