Neue Eigentümerin packt an Das ist aus der historischen Wassermühle in Stenten geworden Von Kathrien Arndt | 04.09.2023, 13:05 Uhr Anfang 2023 übernahm Lisa Marie Zimmermann die historische Wassermühle in Stenten bei Alt Duvenstedt und baute das denkmalgeschützte Gebäude zu Ferienapartments und Veranstaltungsräumen um. Foto: Kathrien Arndt up-down up-down

Die historische Wassermühle von 1700 gehörte einst zur dänisch-königlichen Kornmühle. Jetzt baut Lisa Marie Zimmermann das denkmalgeschützte Gebäude in Alt Duvenstedt um und will wieder Leben in die Räume bringen. shz.de hat sie Einblicke in das denkmalgeschützte Anwesen gewährt.