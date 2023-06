Markus Herbote steht am Zaum im Süden des Hohner Flugplatzes. Mit dem Teleobjektiv kann er sich die Jets beim Landen und Starten ranzoomen. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Übung Air Defender 23 Luftwaffen-Manöver in Hohn gestartet: Planespotter jagen die schönsten Flugzeugfotos Von Rainer Krüger | 12.06.2023, 17:10 Uhr

80 Flugzeuge starten bei der Luftwaffen-Übung Air Defender von den Flugplätzen in Hohn und Jagel. Neben 1800 Soldaten lockt die größte Verlegeübung der Nato-Geschichte auch Fotografen an. Für gute Bilder nehmen sie viel in Kauf.