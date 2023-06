Die Transall C-160, auch „Brummelbiene“ genannt, gehörte lange zum Alltag in und um Rendsburg. Ihr Lärm begleitet die Menschen bis zum 15. Dezember 2021. Foto: Museen im Kulturzentrum up-down up-down Das LTG 63 in Hohn Air Defender 23: Bis 2021 gehörte der Lärm der „Brummelbiene“ zum Alltag rund um Rendsburg Von Martin Westphal | 21.06.2023, 10:20 Uhr

Die Geräusche der Flugzeuge, die an der Luftwaffenübung „Air Defender 23“ in Hohn teilnehmen, begleiten die Menschen rund um Rendsburg in den vergangenen Tagen. Für viele gewöhnungsbedürftig, werden bei anderen Erinnerungen an die Transall wach.