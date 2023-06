Transportflugzeuge vom Typ C-130 Hercules bringen Personal und Material aus den USA nach Deutschland für die Nato-Übung Air Defender 2023. Hier eine Maschine beim Landeanflug in Wunstorf (Niedersachsen) am Mittwoch (31. Mai). Am Freitag (2. Mai) landeten Flugzeuge dieses Typs auch in Hohn.

Foto: IMAGO/localpic