Hohn, 15. Mai 2023: Teile des verunglückten Learjets am Tag des Unglücks. Foto: Staudt up-down up-down Unfall mit Learjet von GFD Absturz in Hohn: Flugschreiber der Unglücksmaschine ausgewertet Von Frank Höfer | 30.05.2023, 17:07 Uhr

Beim Flugzeugabsturz am 15. Mai in Hohn starben zwei Piloten, der verunglückte Learjet wurde völlig zerstört. Dennoch liefern zwei Flugschreiber in der Maschine den Ermittlern brauchbare Daten.