Ein Lkw-Unfall am Mittwoch, 5. April, kurz vor der Rader Hochbrücke sorgt derzeit für Staus in beide Richtungen. Foto: Jens Schnittka/Freiwillige Feuerwehr Rendsburg A7: Vollsperrung Richtung Norden Lkw-Unfall vor Rader Hochbrücke: Lange Staus in beide Richtungen und | 05.04.2023, 11:49 Uhr | Update vor 27 Min. Von Lutz Timm Aljoscha Leptin | 05.04.2023, 11:49 Uhr | Update vor 27 Min.

Ein Lkw-Unfall nahe der Rader Hochbrücke am Mittwoch, 5. April, sorgte derzeit für weitreichende Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen. Die A7 ist in Fahrtrichtung Norden ist voll-, Richtung Süden halbseitig gesperrt.