Am Donnerstag, 5. Oktober, brauchen Autofahrer auf der Autobahn 7 Geduld. Denn wegen Asphaltschäden ist in Richtung Norden zwischen Rendsburg und Büdelsdorf nur eine Spur frei. Das teilte die Autobahn-Direktion am Mittwochabend mit.

„Bei einer Streckenkontrollfahrt wurden mehrere Asphaltschäden festgestellt, die kurzfristig saniert werden müssten, um die Verkehrssicherheit garantieren zu können“, hieß es.

Weitere Einschränkung: Ausfahrt Büdelsdorf ist dicht

Betroffen ist der Verkehr, der zwischen 5 und 17 Uhr an der Baustelle vorbei fahren will. Dieser wird in der Zeit einspurig an der Arbeitsstätte für die Sanierung vorbeigeführt.

Neben der Einspurigkeit gibt es noch eine weitere Einschränkung für die Autofahrer: Die Ausfahrt Richtung Norden bei Büdelsdorf ist nicht möglich.

So verläuft die Umleitung

Die offizielle Umleitung führt ab dem Autobahnkreuz Rendsburg über die A210 und B202 Richtung Rendsburg. Dann über die B77 in richtung Schleswig durch den Kanaltunnel (Achtung: Höhenkontrolle) und bei Rendsburg-Mitte auf die B203 in Richtung Büdelsdorf. Dort dann zurück auf die A7 Richtung Flensburg. Die Weiterfahrt auf der B77 bis Schleswig-Jagel ist ebenfalls möglich.