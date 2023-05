Ziel: Dänemark und die Nordseeküste. Viele Urlauber sind auf den Straßen in Schleswig-Holstein unterwegs. Das sorgt für Stau wie hier vor der Rader Hochbrücke auf der A7 Richtung Norden. Foto: Danfoto up-down up-down Sonne satt und Himmelfahrt A7 Kreuz Rendsburg: Lange Staus am Samstag in Richtung Dänemark und Nordseeküste Von Christina Köhn | 13.05.2023, 15:38 Uhr

Am Donnerstag ist Himmelfahrt, viele nutzen den Feiertag und nehmen eine Woche Urlaub. Das war am Wochenende auf den Straßen in Schleswig-Holstein zu spüren - besonders auf der A7 vor der Rader Hochbrücke in Richtung Dänemark.