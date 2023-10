Zu einem tragischen Unfall kam es bereits am Freitagmorgen in der Denkerstraße in Rendsburg. Als eine Fußgängerin gegen 10 Uhr an einer Ampel die Straße überqueren wollte, wurde sie von einem VW-Kleinwagen erfasst. Trotz sofortiger Reanimationsversuche waren die Verletzungen der 83-Jährigen so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Ampel am Obereiderhafen war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb. Ob ein technischer Defekt vorlag, ist nicht bekannt. Der Fahrer des weißen Kleinwagens, der in Richtung Gerhardstraße unterwegs war, erlitt einen Schock und wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Sachverständige ermitteln nun

Ein Sachverständiger der Dekra sicherte vor Ort Spuren des Unfalls, um den Hergang im Nachgang rekonstruieren zu können. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Während der Maßnahmen wurde der Verkehr einspurig an dem Unglücksort vorbeigeleitet.