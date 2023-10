„Rendsburg singt“ Popsongs und Oldies aus 500 Kehlen: Sören Schröder brachte Rendsburg zum Singen Von Horst Becker | 08.10.2023, 11:34 Uhr Manje Reichelt, Linn Genschow und Sandra Beyer (von links) sangen begeistert mit. Foto: Horst Becker up-down up-down

500 sangesfreudige Teilnehmer, in der Mehrzahl weiblich, hatten am Freitagabend bei „Rendsburg singt“ ihren Spaß. In der Nordmarkhalle wurde so mancher Klassiker umgetextet – und begeistert mitgesungen.