Noch hat die C&A-Filiale in Rendsburg geöffnet. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Filiale in Rendsburg schließt Jetzt 50 Prozent Rabatt: Ausverkauf bei C&A läuft noch bis 11. März Von Aljoscha Leptin | 06.03.2023, 14:14 Uhr

Bereits in der vergangenen Woche konnten sich Kunden in der C&A-Filiale am Schiffbrückenplatz in Rendsburg über 30 Prozent Rabatt freuen. Mittlerweile gibt es 50 Prozent auf alles.