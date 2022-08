Als würde er es seit Jahren machen: „Herbst“-Projektleiter Wilfried Roggenbuck treibt den Zapfhahn routiniert in das Holzfass. Im Hintergrund schauen die Würdenträger aus Rendsburg und Büdelsdorf zu. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down „Rendsburger Herbst“ 2022 Nur drei Schläge aufs Bierfass – dann war das 46. Stadtfest eröffnet Von Frank Höfer | 26.08.2022, 17:16 Uhr

O‘zapft is! Der Startschuss für die Sause in der Rendsburger Innenstadt ist gefallen. Bei schwüler Witterung freuten sich die meisten Besucher am Freitag vor allem auf kühle Getränke. Dass das Fest kleiner als sonst ausfällt, hat auch externe Gründe.