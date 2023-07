Die Freenet-Zentrale in Büdelsdorf umfassend modernisiert. Vom Konferenzraum aus hat Standortleiter Torsten Fritz einen exzellenten Blick auf die Hollerstraße. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Firmen-Jubiläum 25 Jahre Freenet in Büdelsdorf: Vollendetes Millionenprojekt vorgestellt Von Rainer Krüger | 02.07.2023, 12:44 Uhr

Die Freenet AG lud ein und 1000 Besucher kamen. Das Telekommunikationsunternehmen feierte am Sonnabend, 1. Juli, 25 Jahre Präsenz am Standort Büdelsdorf – und zeigte, was in der nun umgebauten Zentrale für die Zukunft getan wurde.