Die Strafgefangenen der JVA Kiel rollen unter anderem Müllsäcke für die AWR auf. Symbolfoto: Paul Zinken up-down up-down Entsorger aus Borgstedt Darum beschäftigt die Abfallwirtschaft des Kreises Gefangene – und das verdienen sie Von Lutz Timm | 12.07.2023, 08:21 Uhr

Die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) in Borgstedt lässt Häftlinge einfache Arbeiten in der JVA verrichten. Stundenlohn: 1,89 Euro – noch zumindest, denn ein Urteil mahnt Änderungen an.