54 Werke von lokalen Künstlern 100 Ausstellungen in 15 Jahren: Das Kunstforum Rendsburg feiert ein besonderes Jubiläum Von Morgana Alienor Pfeifer | 13.10.2023, 12:15 Uhr Die Künstlerin Gabriele Schulze stellt zur Sonderschau des Kunstforums Rendsburg aus und war die Erste, die ihre Werke im Museum anlieferte. Foto: Morgana Pfeifer

19 Künstler des Kunstforums aus Rendsburg und Umgebung stellen ab dem 14. Oktober in einer Sonderschau in den Museen im Kulturzentrum ihre Werke aus. Die Bilder zeigen die Entwicklung der lokalen Kunstwelt in den letzten 15 Jahren.