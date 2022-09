Nach zwei Autodiebstählen in Stormarn sucht die Polizei Zeugen. Foto: imago/Ulrich Wagner up-down up-down Autodiebe in Stormarn Zwei hochwertige Pkw in Todendorf und Glinde gestohlen Von Patrick Niemeier | 05.09.2022, 13:14 Uhr

Autodiebe waren am Wochenende wieder in Stormarn unterwegs. Dieses Mal verschwanden Fahrzeuge in Glinde und Todendorf.