Kriminalpolizei ermittelt Zwei Einbrücke in Brunsbek: Täter erbeuten Bargeld und Schmuck Von Jan Melchior Bonacker | 26.06.2023, 12:47 Uhr

Gleich zwei Einbrüche in der Poststraße in Brunsbek wurden der Polizei innerhalb weniger Tage gemeldet. Die Täter drangen einmal über ein Fenster, einmal über eine Terrassentür in die Einfamilienhäuser ein.