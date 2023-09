Fehlender Wohnraum Hilfegesuch an die Bürger: Glinde hat keinen Platz für neue Geflüchtete Von Sina Lea Riebe | 13.09.2023, 17:11 Uhr Glinde: Bezahlbarer Wohnraum für Geflüchtete ist schwer zu finden. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer up-down up-down

Die Stadt Glinde richtet einen dringenden Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger. Denn: Es fehlt an Wohnraum für Geflüchtete. Wer freie Wohnungen zur Miete anbietet, kann sich direkt an die Stadt wenden.