Der VW Camper konnte trotz aller Bemühungen der Feuerwehren in Brunsbek nicht gerettet werden. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Fahrzeugbrand Wohnmobil in Flammen: VW-Bus brennt in Brunsbek aus Von Patrick Niemeier | 25.11.2022, 11:06 Uhr

Ein Brunsbek stand in der Nacht plötzlich ein Wohnmobil am Straßenrand in Flammen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.