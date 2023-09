Am frühen Freitagabend ist in einem Wohngebiet in Trittau ein Feuer ausgebrochen, Teile der Straße waren in Rauch gehüllt. Er kam aus einem Einfamilienhaus. Alarmiert wurde die Rettungsleitstelle um 16.44 Uhr. Viel von dem Gebäude retten konnte die Feuerwehr nicht mehr. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder und mit ihm alle Habseligkeiten der Bewohner.

Bei dem Gebäude handelte es sich derzeitigen Erkenntnissen nach um eine Asyl- oder Flüchtlingsunterkunft, in dem neun Personen lebten. Ein Bewohner wurde leicht verletzt. Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus in Vollbrand. Zwei Feuerwehrleute wurden ebenfalls verletzt. Sie erlitten Brandwunden.

Dichter Rauch über dem Wohngebiet in Trittau, die Polizei sperrte die Straße ab. Foto: mopics

Wie das Feuer in dem Haus ausbrach, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Brandermittler haben die Brandruine beschlagnahmt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Klar ist: Jetzt muss die Stadtverwaltung eine neue Unterkunft für neun Personen finden.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Trittau, Glinde, Großensee und Lütjensee, außerdem acht Rettungswagen und Notärzte sowie Einsatzkräfte der Polizei. Die Straße war während der Löscharbeiten komplett gesperrt.