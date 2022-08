Mit 170 Verkehrsleitpfosten auf 500 Metern wollen der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr und die Gemeinden Lütjensee und Großensee das Wildparken an der Großenseer Straße verhindern. FOTO: Susanne Link up-down up-down Uneinsichtige Wildparker Dreiste Autofahrer entfernen Leitpfosten am Großensee Von Finn Fischer | 05.08.2022, 13:41 Uhr

Gegen notorische Wildparker am Großenseer Nordstrand in Lütjensee wurden kürzlich 170 Leitpfosten an der Landesstraße 92 aufgestellt. Doch einige Autofahrer schreckt auch das offenbar nicht ab. Der zuständige Bauhof musste schon zwei Mal ausrücken und herausgerissene Pfosten reparieren.