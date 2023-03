Wahlplakate vor der Landtagswahl 2022: Ab nächster Woche darf in den Städten und Gemeinden im Kreis Stormarn für die für die Kandidaten für die bevorstehende Kommunalwahl geworben werden. Foto: imago images/Manngold up-down up-down Kommunalwahl Wahlkampf: SPD Barsbüttel verzichtet auf Schilder, CDU Ahrensburg will mehr Plakate Von Susanne Link | 29.03.2023, 14:35 Uhr

Mit Plakaten und Schildern werben die Parteien ab nächster Woche für ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. Mai. Ob nun mehr oder weniger Werbung aufgehängt werden soll, ist sowohl in den Parteien als auch in den unterschiedlichen Kommunen umstritten.