Einsatzkräfte suchten entlang der Strecke Hamburg-Büchen nach einem Vermissten aus Stormarn Foto: imago/MedienServiceMüller up-down up-down Vermisster aus Stormarn Bahnstrecke Hamburg-Büchen: Polizei und Feuerwehr suchen Vermissten Von Patrick Niemeier | 10.01.2023, 11:14 Uhr

Am Dienstagvormittag sorgte ein Polizeieinsatz an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Büchen für Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Was steckte hinter dem Einsatz?