Baustellen im Oktober Bauarbeiten sorgen für Verkehrsbehinderungen in Reinbek und Glinde Von Joshua Hirschfeld | 07.10.2022, 16:04 Uhr

Während es in Alt Reinbek und Ohe sowie in der Bahnhofstraße in Reinbek nur zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommt, ist für die Straße „Am Sportplatz“ in Glinde eine Vollsperrung bis Dezember geplant.