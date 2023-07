Grundschule in Aumühle: Unbekannte reißen Bänke aus dem Erdreich. Foto: Polizeidirektion Ratzeburg up-down up-down Polizei sucht Zeugen Vandalismus an Aumühler Grundschule: Unbekannte reißen Bänke aus der Erde Von Sina Lea Riebe | 10.07.2023, 16:36 Uhr

Vandalismus in Aumühle: Mitten in der Nacht wurden an einer Grundschule feste Sitzbänke aus der Erde gerissen und umgekippt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.