Am Montag kam es im Willinghusener Weg in Oststeinbek zu einem Verkehrsunfall. (Symbolbild) Foto: Marcus Führer/dpa up-down up-down Willinghusener Weg Unfall in Oststeinbek: Tatverdächtiger flüchtet und schläft Rausch aus Von Susanne Link | 24.05.2023, 13:37 Uhr

Anwohner aus dem Mittelweg in Glinde meldeten der Polizei einen beschädigten Transporter mit frischen Unfallspuren. Ob der Fahrer, der beim Eintreffen der Beamten am Steuer schlief, einen Unfall in Oststeinbek verursacht hat, soll nun geklärt werden.