Zwei verletzte Personen Schwerer Unfall in Glinde: Golf überschlägt sich und landet auf dem Dach Von Sina Lea Riebe | 24.09.2023, 13:35 Uhr Glinde: Der Golf überschlug sich am Kreise Möllner Landstraße und Berliner Straße. Foto: Christoph Leimig up-down up-down

In Glinde kam es auf der Möllner Landstraße am Kreisel Berliner Straße zu einem schweren Unfall. Ein Auto überschlug sich und rief anschließend per eCall die Einsatzkräfte.