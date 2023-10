Am Mittwoch, den 11. Oktober, ging gegen 16.08 Uhr ein Notruf bei der Einsatzzentrale ein. Im Kreis Stormarn auf der A1 an der Abfahrt Barsbüttel in Fahrtrichtung Hamburg soll sich ein silberner Opel Kombi überschlagen haben.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam der Kombi von der Fahrbahn ab und fuhr direkt auf ansteigende Leitplanke am rechten Rand der Autobahn auf. Das Auto landete auf dem Grünstreifen zwischen der Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg und der Abfahrt Barsbüttel, so ein Reporter vor Ort.

Überschlag auf der A1: Ein Opel Kombi landete im Grünstreifen

Die Einsatzkräfte reihten sich auf dem Seitenstreifen der Autobahn direkt an der Unfallstelle auf und kamen dem Verunfallten zur Hilfe. Die Polizei sperrte die rechte Spur der Autobahn. Feuerwehrleute streuten die Unfallstelle ab, da beim Aufprall auf die Leitplanke Öl ausgetreten war. Der Fahrer wurde verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.