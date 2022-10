Freuen sich über den „Meilenstein für die Kinderbetreuung in Trittau“: Kita-Leitung Hendrikje Haecks und Bürgermeister Oliver Mesch. Foto: Joshua Hirschfeld up-down up-down Kitaplatzmangel in Stormarn Neue Plätze für 40 Kinder: Trittau trotzt mit Neubau der Kita-Krise Von Joshua Hirschfeld | 06.10.2022, 17:07 Uhr

Sechs Gruppen sollen im 4,3 Millionen Euro teuren Kita-Neubau in Trittau entstehen. Damit wird zusätzlicher Platz für 40 Kinder geschaffen. Die Gemeinde will mit dem Bauprojekt dem steigenden Bedarf an Kitaplätzen gerecht werden.