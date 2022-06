Das Café International ist in der Trittauer Wassermühle beheimatet und kehrt aus der Coronapause zurück. FOTO: Guido Behsen Für Menschen aus der Ukraine Erstes „Café International“ in Trittauer Wassermühle nach Corona-Zwangspause Von Guido Behsen | 31.05.2022, 19:32 Uhr

Der Bedarf besteht mehr denn je: Die Bürgerstiftung Trittau lädt Geflüchtete aus der Ukraine zum Kennenlernen in die Wassermühle ein. So, wie sie es auch in der Flüchtlingskrise 2015/16 getan hat.