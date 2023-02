Die drei Supermarktdiebe wurden festgenommen und bereits verurteilt. Foto: imago/onw-images up-down up-down Beschleunigtes Verfahren Trittau: Diebe gefasst und bereits einen Tag später verurteilt Von Patrick Niemeier | 06.02.2023, 14:35 Uhr

Nachdem drei Kriminelle bei ihrer Tat in einem Supermarkt in Trittau beobachtet und schließlich gefasst werden konnten, sind sie bereits einen Tag später verurteilt worden. Das ermöglichte ein beschleunigtes Verfahren am Amtsgericht Ahrensburg.