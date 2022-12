Spendenübergabe in Oststeinbek: Zugführer Mirko Siessenbüttel (v.l.),Organisator Timo Ahlers, Organisator André Hildebrand und Ortswehrführer Michael Lüders. Foto: Kira von Hardenberg up-down up-down Wir bringen euch zum Strahlen Trecker-Parade: So unterstützen Feuerwehren und „Jeden Tag Silvester“ die Aktion Von Patrick Niemeier | 11.12.2022, 14:21 Uhr

Die Benefiz-Aktion „Wir bringen euch zum Strahlen“ startet zum ersten Mal zu einer zweiten Fahrt. Nachdem es zunächst zur Kinderkrebs-Station am UKE in Hamburg ging, führt die zweite Route zum UKSH in Lübeck. An Bord Geschenke und Spenden. Feuerwehren und Musiker unterstützen die Aktion.