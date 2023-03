Mitarbeiter der Spurensicherung der Kriminalpolizei am Auffindort der Leiche in Aumühle. Foto: HamburgNews up-down up-down Polizei vermutet Tötungsdelikt Gewaltverbrechen in Aumühle? Leblose Frau in Wohnung aufgefunden Von Patrick Niemeier | 09.03.2023, 16:06 Uhr

Was geschah in einer Wohnung in Aumühle? Dort wurde eine Frau leblos in ihrer Wohnung aufgefunden, nachdem der Ehemann einen Notruf abgesetzt hatte. Gegen diesen hat die Polizei allerdings mittlerweile einen Tatverdacht. Handelt es sich um einen Femizid? Die Spurensuche der Kriminalpolizei ist vor Ort im Einsatz.