Quote zur Unterbringung Tiny Houses für Geflüchtete: So will Glinde gegen den Platzmangel vorgehen Von Sina Lea Riebe | 25.08.2023, 13:52 Uhr In Glinde sollen Tiny Houses (ähnlich des Fotos) für Geflüchtete aufgestellt werden. Symbolfoto: IMAGO / serienlicht up-down up-down

Die Wohnsituation für Geflüchtete spitzt sich in vielen Gemeinden zu – es fehlt häufig an Platz und Unterkünften. In Glinde soll es jetzt bald Tiny Houses geben, der Preisrahmen steht bereits fest. Am 30. August sind Anwohner zudem zu einem Planungsgespräch beim Bürgermeister eingeladen.