Streit um Stadtflächen Tiny Häuser für Geflüchtete: Anwohner in Glinde wollen lieber Parkplätze Von Sina Lea Riebe | 31.08.2023, 16:14 Uhr Bürgermeister Rainhard Zug (r.) und Bürgerservice-Leiter Bernd Mahns erklären das Konzept für die Tiny Houses in Glinde. Foto: Sina Lea Riebe

Auf einem leeren Grundstück in einem Glinder Wohngebiet sollen Tiny Häuser für Geflüchtete aufgestellt werden. Anwohner protestieren. Einige wollen lieber einen Parkplatz statt Menschen in Not, andere befürchten Partys, Müll und kulturelle Konflikte. Vorurteile, die Bürgermeister Rainhard Zug bei jedem Standort zu hören bekommt.