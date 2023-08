Ausbildungstart 2023 Auszubildender Timo Hiestermann startet im Glinder Rathaus durch Von Lina Wüstenberg | 04.08.2023, 15:07 Uhr Der neue Auszubildende Timo Hiestermann wurde vom Ersten Stadtrat Martin Radtke begrüßt. Foto: Stadt Glinde up-down up-down

Mit dem neuen Auszubildenden Timo Hiestermann fängt im Glinder Rathaus kein Unbekannter die Ausbildung an. Der 25-Jährige hat in der Vergangenheit bereits in verschiedenen Abteilungen ausgeholfen.