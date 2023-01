Informatik als Pflichtfach an allen weiterführenden Schulen in Schleswig-Holstein. Das fordert SPD-Politiker Martin Habersaat Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Bevorzugt Karin Prien Gymnasien? SPD-Politiker aus Stormarn kritisiert: Informatik-Lehrkräfte ungleich verteilt Von Finn Fischer | 13.01.2023, 15:36 Uhr

Informatik als Pflichtfach in allen weiterführenden Schulen in Schleswig-Holstein. Das begrüßt der Landtagsabgeordnete Martin Habersaat (SPD) aus Reinbek, sieht aber eine ungleiche Verteilung an Informatiklehrkräften.