Einer der zivilen Polizei-Streifenwagen, der bei der Verfolgungsfahrt bei Glinde beschädigt wurde. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Tatverdächtiger flüchtet Glinde: Polizei bei Verfolgungsfahrt durch Stormarn in Unfälle verwickelt Von Patrick Niemeier | 19.12.2022, 12:27 Uhr | Update vor 52 Min.

Als Beamte der Polizei einen Tatverdächtigen in Aumühle ansprachen, versuchte sich dieser ihnen durch eine Flucht zu entziehen. Es kam zu einer spektakulären Verfolgungsfahrt von Aumühle durch Glinde bis Oststeinbek in Stormarn. Mehrere zivile Streifenwagen wurden in Unfälle verwickelt.