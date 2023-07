Sensei Sigi Sobolewski (l.) zusammen mit Co-Trainer Thorsten Wießner (r.) bei einer Demonstration eines Messerangriffs. Foto: TSV Reinbek up-down up-down Verhalten bei Messerangriff Reinbeker Sensei verrät: Das sollten Sie tun, wenn Sie mit einem Messer bedroht werden Von Sina Lea Riebe | 07.07.2023, 13:50 Uhr

Es kann so schnell gehen: Scheinbar aus dem Nichts schnellt eine Hand nach vorne, ein Messer fest im Griff. Erst kommt der Schock, dann die Frage: Was tun? Sensei Sigi Sobolewski aus Reinbek erklärt im Gespräch mit shz.de, wie man sich bei einem Messerangriff am besten verhalten sollte.