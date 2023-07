Bei dem Unfall auf der L160 bei Kronshorst wurde ein 22-Jähriger aus Stormarn schwer verletzt. Foto: imago/Thomas Frey up-down up-down Junger Mann schwer verletzt Schwerer Unfall bei Kronshorst: Pkw überschlägt sich mehrfach Von Patrick Niemeier | 04.07.2023, 10:07 Uhr

Bei einem Unfall auf der L160 bei Kronshorst wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt, der in Richtung Rausdorf unterwegs war. An seinem Kleinwagen entstand Totalschaden. Was war geschehen?