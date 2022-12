Die Feuerwehr Großensee ließ auf dem Mühlenteich Trittau ein Boot zu Wasser, um dem Schwan zu helfen. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Tier-Rettung auf Mühlenteich Feuerwehr eilt Schwan in Notsituation in Trittau zur Hilfe Von Patrick Niemeier | 12.12.2022, 10:58 Uhr

Die Feuerwehren aus Trittau und Großensee eilten in Trittau einem Schwan auf dem Mühlenteich zur Hilfe, der sich in einer misslichen Situation befand. Was war passiert?