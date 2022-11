Die Band „Next Level“ probt unter der Kirche in Lütjensee. Foto: Walter Domscheit/hfr up-down up-down Von den Beatles bis R.E.M. Rock-Gottesdienst am 1. Advent in der Tymmo-Kirche in Lütjensee Von Guido Behsen | 24.11.2022, 10:44 Uhr

Was haben Hits wie „Knockin‘ on Heavens Door“ mit der Bibel zu tun? Die Band „Next Level“ und Pastor Denecke laden am Abend des 1. Advent zum Rock-Gottesdienst in Lütjensee ein.