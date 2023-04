Dieter Kwoll (v.li.) vom Spendenparlament Reinbek mit Chrisoula Grekopoulou AWO-Migrationsberaterin, Flüchtlingsbetreuerin Abed Masri, SVS-Leiterin Gisa Poltrock und Ilona Akopjan, Einrichtungsleiterin des AWO-Integrationscenters Südstormarn. Foto: AWO Interkulturell up-down up-down Reinbeker Spendenparlament 7500 Euro für Hilfsbedürftige in Reinbek: So soll das Geld verteilt werden Von Finn Fischer | 19.04.2023, 11:36 Uhr

Erst Pandemie, jetzt Krieg und Inflation: Viele Menschen in Stormarn geraten durch die Krisen unverschuldet in Not. Deshalb unterstützt das Reinbeker Spendenparlament AWO und SVS mit 7500 Euro. Wie das Geld die vielen Hilfsbedürftigen erreichen soll, erklärt Ilona Akopjan von AWO Interkulturell.