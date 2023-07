Das Amtsgericht in Reinbek Foto: Sina Lea Riebe up-down up-down Zwei Welpen starben, alle waren krank Reinbek: Verhandlung gegen eine Frau wegen illegalen Welpenhandels gestartet Von Sina Lea Riebe | 25.07.2023, 18:47 Uhr

Am Amtsgericht in Reinbek steht aktuell eine junge Frau vor Gericht, der in mehreren Fällen Vergehen gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen werden. Konkret geht es um den illegalen Welpenhandel im großen Stil. Am ersten Prozesstag äußerte sich auch die Angeklagte zu den Vorwürfen.