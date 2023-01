Jugendliche oder Kinder sprangen auf eine abfahrende Bahn der S21 in Reinbek. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Lebensgefährliche Aktion bei Hamburg Reinbek: Jugendliche springen auf abfahrende S-Bahn und lösen Polizei-Großeinsatz aus Von Patrick Niemeier | 13.01.2023, 11:48 Uhr

Am Bahnhof in Reinbek bei Hamburg ist es zu einer lebensgefährlichen Aktion von Jugendlichen gekommen. Sie sprangen auf eine abfahrende S-Bahn. Es kam zu erheblichen Verspätungen. Die Bahn warnt vor der Lebensgefahr beim S-Bahn-Surfen. Was war genau geschehen?