Diskussionen über die Zukunft Sie wollen Freizeit statt Ehrenamt: So reagiert Stormarn auf die Babyboomer-Bedürfnisse Von Sina Lea Riebe | 21.08.2023, 17:51 Uhr Reinbek: Simon Bauer (l.), Leiter der VHS Sachsenwald und Projektleiterin Christiane Clobes. Foto: Sina Lea Riebe up-down up-down

Der Demografische Wandel sorgt dafür, dass sich nun auch der Kreis Stormarn Gedanken über die Babyboomer macht. Was bewegt sie in Sachen soziales Engagement? Wie wollen sie wohnen? Diese Fragen versucht der Kreis nun in Zusammenarbeit mit drei Volkshochschulen aus Stormarn zu erörtern.