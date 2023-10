Vorlage zurückgezogen Reinbek, Glinde, Wentorf: Vorerst doch kein Mobilitätsmanager für das Mittelzentrum Von Sina Lea Riebe | 04.10.2023, 10:54 Uhr Das Rathaus in Reinbek. Foto: Sina Lea Riebe up-down up-down

Was ist schneller: Bahn oder Pkw? In der heutigen Zeit stehen die Kommunen vor der Herausforderung, alternative Verkehrsmittel attraktiv zu gestalten. Das Mittelzentrum im Süden Stormarns – Reinbek, Wentorf, Glinde – wollte dafür auf einen gemeinsamen Mobilitätsmanager setzen, doch das könnte sich jetzt noch etwas hinziehen. In Reinbek gab es ein Veto zur neuen Stelle.